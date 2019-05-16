Глушаков — о переходе в «Спартак»: я устал, надо было сменить обстановку

Капитан «Спартака» Денис Глушаков высказался о своём переходе в стан красно-белых из «Локомотива» в 2013 году.
«Я устал. Просто играл, и ничего мы не выигрывали. Мне психологически надо было сменить обстановку, команду», — сказал Глушаков в эфире телеканала «Матч Премьер».
Видео доступно в "твиттере" телеканала «Матч Премьер».
Всего в составе «Спартака» Глушаков принял участие в 173 матчах и отметился 23 результативными ударами. Его трансфер из «Локомотива» обошёлся красно-белым в € 8 млн. За свою карьеру 32-летний полузащитник выиграл 2 трофея — со «Спартаком» он побеждал в чемпионате России и Суперкубке страны. Ранее хавбек также выступал за СКА (Ростов-на-Дону) и «Звезду» (Иркутск). В составе сборной России Глушаков сыграл 57 матчей и забил 5 мячей.
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