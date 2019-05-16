Мхитарян не поможет «Арсеналу» в финале Лиги Европы из соображений безопасности
Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян не сыграет в финале Лиги Европы с «Челси». Об этом сообщает The Times.
По информации источника, «канониры» не рассчитывают на 30-летнего хавбека в заключительном матче сезона и оставят его в Лондоне из соображений безопасности. В клубе посчитали, что шум из-за возможного пребывания армянина в Азербайджане может навредить команде перед решающей игрой.
В нынешнем сезоне на клубном уровне Мхитарян сыграл 39 матчей, забил 6 мячей и отдал 7 результативных передач.
Армения и Азербайджан конфликтуют относительно территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Ранее в МИД Азербайджана заявили, что Мхитарян сможет принять участие в финале Лиги Европы, несмотря на напряжённость в отношениях двух стран.
Букмекеры оценили шансы Мхитаряна попасть в заявку на финал ЛЕ в Баку
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