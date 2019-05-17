Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

М. Перейра: хотел бы показать себя в «Сельте» и «Бетисе»

М. Перейра: хотел бы показать себя в «Сельте» и «Бетисе»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра прокомментировал ситуацию со своим будущим.

«Мой представитель был в Испании две недели назад и контактировал с несколькими командами. Он рассказал мне о возможности продолжить карьеру в Испании. У меня заканчивается контракт в России и по семейным обстоятельствам я его продлевать не буду. Клуб на протяжении полутора лет хотел продлить со мной контракт. Пребывание в России осложняется языковой проблемой. С семьей мы решили изменить обстановку, и Испания — это чемпионат, который мне всегда нравился.

Интерес «Бетиса» и «Сельты»? «Бетис» — отличная команда. Это постоянный участник Примеры. «Сельта» тоже прогрессирует. Это хорошие команды, в которых бы я хотел показать себя и доказать, что могу выступать в чемпионате Испании", — цитирует Перейру El Mundo Deportivo со ссылкой на Cope Sevilla.

Перейра: второе место будет прекрасным результатом для «Краснодара»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент