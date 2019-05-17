М. Перейра: хотел бы показать себя в «Сельте» и «Бетисе»

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра прокомментировал ситуацию со своим будущим.
«Мой представитель был в Испании две недели назад и контактировал с несколькими командами. Он рассказал мне о возможности продолжить карьеру в Испании. У меня заканчивается контракт в России и по семейным обстоятельствам я его продлевать не буду. Клуб на протяжении полутора лет хотел продлить со мной контракт. Пребывание в России осложняется языковой проблемой. С семьей мы решили изменить обстановку, и Испания — это чемпионат, который мне всегда нравился.
Интерес «Бетиса» и «Сельты»? «Бетис» — отличная команда. Это постоянный участник Примеры. «Сельта» тоже прогрессирует. Это хорошие команды, в которых бы я хотел показать себя и доказать, что могу выступать в чемпионате Испании", — цитирует Перейру El Mundo Deportivo со ссылкой на Cope Sevilla.
- 17 мая 2019
-
00:39
-
00:23
-
00:08
- 16 мая 2019
-
23:59
-
23:41
-
23:28
-
23:22
-
23:12
-
22:57
-
22:38
-
22:25
-
22:15
-
22:05
-
21:39
-
21:35
-
21:22
-
21:21
-
21:02
-
20:57
-
20:38
-
20:25
-
19:59
-
19:54
-
19:40
-
19:38
-
19:15
-
18:48
-
18:42
-
18:18
-
18:15
-
17:55
-
17:52
-
17:45
-
17:40
-
17:25