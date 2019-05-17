Де Росси может перейти в «Интер», если команду возглавит Конте

Полузащитник и капитан «Ромы» Даниэле Де Росси, который покинет клуб по окончании нынешнего сезона, может продолжить карьеру в «Интере», информирует La Repubblica. По информации издания, это произойдёт в том случае, если миланский клуб возглавит Антонио Конте. Сообщается о желании специалиста видеть хавбека в команде.
Ранее появилась информация о продолжение карьеры Де Росси в MLS. Хавбек заинтересован в переезде только в Нью-Йорк или Лос-Анджелес. Также говорилось о вариантах с «Зенитом» и «Бокой Хуниорс», в котором работает бывший напарник итальянца Николас Бурдиссо.
Де Росси защищает цвета «Ромы» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая началась в 2002 году, спустя год после его прихода в клуб. За 17 лет в составе «волков» полузащитник стал обладателем трёх трофеев – двух Кубков Италии и одного Суперкубка страны.
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