Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют против «Спартака»

«Крылья Советов» завершают подготовку к домашнему матчу 29-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком». Самарская команда накануне провела полноценную тренировку на натуральном поле клубной базы. Занятие включало в себя игру в квадраты, удары по воротам с разных дистанций и полноценную двусторонку.

Сегодня также на основном поле тренировочной базы самарцы проведут вечернюю предыгровую тренировку. Напомним, что по условиям арендных соглашений участие в игре со «Спартаком» не примут Артём Тимофеев и Джано Ананидзе. Также из-за повреждений выйти на поле не смогут Александр Самедов, Сергей Корниленко, Никита Чичерин и Максим Канунников, сообщает пресс-служба клуба.



Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдёт завтра, 18 мая, на «Самара Арене».