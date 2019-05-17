Самедов, Канунников и Корниленко не сыграют против «Спартака»
«Крылья Советов» завершают подготовку к домашнему матчу 29-го тура Премьер-Лиги со «Спартаком». Самарская команда накануне провела полноценную тренировку на натуральном поле клубной базы. Занятие включало в себя игру в квадраты, удары по воротам с разных дистанций и полноценную двусторонку.
Сегодня также на основном поле тренировочной базы самарцы проведут вечернюю предыгровую тренировку. Напомним, что по условиям арендных соглашений участие в игре со «Спартаком» не примут Артём Тимофеев и Джано Ананидзе. Также из-за повреждений выйти на поле не смогут Александр Самедов, Сергей Корниленко, Никита Чичерин и Максим Канунников, сообщает пресс-служба клуба.
Матч «Крылья Советов» – «Спартак» пройдёт завтра, 18 мая, на «Самара Арене».
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