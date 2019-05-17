СМИ: Касильяс завершит карьеру игрока по окончании нынешнего сезона

Вратарь «Порту» Икер Касильяс из-за перенесённого сердечного приступа завершит карьеру игрока по окончании нынешнего сезона, сообщает ABC. Ожидается, что об этом вратарь объявит после завершения сезона для «Порту». Клубу осталось провести два матча — с «Бенфикой» в чемпионате (18 мая) и «Спортингом» в финале Кубка (25 мая).

Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает. У футболиста остался ещё год контракта с клубом.

Ранее в СМИ сообщалось, что Касильяс после окончания карьеры может получить должность в клубе.