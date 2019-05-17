«Порту» предложит Касильясу должность в клубе после окончания карьеры

Вратарь «Порту» Икер Касильяс после окончания карьеры может получить должность в клубе, сообщает O Jogo. Вероятно, испанец будет вынужден завершить карьеру после сердечного приступа, который случился у него 1 мая.
Напомним, сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб клуба принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает. У футболиста остался ещё год контракта с клубом.
Касильяс выступает за «Порту» с 2015 года. В нынешнем сезоне вратарь провёл 31 матч в чемпионате Португалии, в которых пропустил 19 голов. Ранее футболист долгое время защищал цвета «Реала». В составе мадридского клуба пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны. На европейском и международном клубном уровнях трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
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