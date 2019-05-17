«Ювентус» договорился с Икарди об условиях личного контракта

«Ювентус» договорился о личных условиях контракта с нападающим «Интера» Мауро Икарди. При этом, как сообщает Gazzetta dello Sport, туринцы пока не достигли договорённости с миланским клубом о сумме трансфера.



В случае сделки Икарди подпишет пятилетний контракт с зарплатой в € 8 млн за сезон плюс бонусы. Недавно «Ювентус» предлагал Дугласа Косту в обмен на аргентинского футболиста, но «Интер» отверг такую возможность.

Ранее Ванда Нара, жена и агент аргентинского нападающего, заявила, что муж не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Напомним, что футболист и «нерадзурри» не смогли договориться по условиям нового соглашения. После этого игрок был отстранён от игр и тренировок команды. Однако через некоторое время клуб снял эти ограничения.