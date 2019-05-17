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«Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Головина

«Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Головина
Футбол / Англия 0

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пользуется спросом среди европейских клубов.

Как сообщили «Чемпионату» коллеги из Transfermarkt, за 22-летним футболистом следят миланский «Интер» и два лондонских клуба – «Тоттенхэм Хотспур» и «Арсенал». «Шпоры» видят в нём потенциальную замену Кристиану Эриксену, «канониры» – Месуту Озилу. При этом все три европейских гранда рассматривают хавбека как один из возможных вариантов.

«Монако» в свою очередь не горит желанием расставаться с Головиным и не намерен соглашаться на продажу за меньшую сумму, чем ту, которую клуб год назад заплатил ЦСКА – € 30 млн.

В нынешнем сезоне Александр принял участие в 28 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 2 гола и 2 результативные передачи, а также получил 6 жёлтых и 1 красную карточку.

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