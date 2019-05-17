Касильяс: когда придёт момент, объявлю о завершении карьеры. Сейчас всё спокойно

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в своём «твиттере» прокомментировал слухи о завершении карьеры, а также рассказал о своём самочувствии после сердечного приступа.
«Однажды настанет день, когда я завершу карьеру. Позвольте мне самому объявить об этом, когда настанет нужный момент. Сейчас всё спокойно. Вчера я прошёл осмотр у врача, всё очень хорошо. Этой замечательной новостью я и хотел с вами поделиться», — говорится в сообщении Касильяса.
Сердечный приступ случился у Касильяса на тренировке. В ходе занятия игрок почувствовал недомогание. Медицинский штаб «Порту» принял решение доставить футболиста в один из городских госпиталей, где позже ему была сделана операция. Сейчас жизни Касильяса ничто не угрожает. У футболиста остался ещё год контракта с «драконами».
Ранее сообщалось, что 37-летний Касильяс после окончания карьеры может получить должность в «Порту».
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