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Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч», он провалился в Лиге чемпионов

Моуринью: Месси не заслуживает «Золотой мяч», он провалился в Лиге чемпионов
Футбол / Испания 0

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью выразил мнение, что аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси не заслуживает «Золотой мяч» в этом сезоне.

«У меня есть сомнения, что Месси заслуживает «Золотой мяч» в этом году, потому что он провалился в Лиге чемпионов», — приводит слова Моуринью Get French Football News со ссылкой на RMC.

Напомним, что «Барселона» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, где уступила «Ливерпулю» (3:0, 0:4).

31-летний Месси в нынешнем сезоне принял участие в 10 матчах Лиги чемпионов, в которых стал автором 12 забитых мячей, а также отметился тремя голевыми передачами. Также на его счету 34 гола и 13 результативных передач в 33 матчах чемпионата Испании.

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