Моуринью: если бы не дисквалификация, Мбаппе стал бы лучшим бомбардиром в Европе
Известный португальский тренер Жозе Моуринью считает, что форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе смог бы обойти Лионеля Месси из «Барселоны» в борьбе за «Золотую бутсу», если бы не получил трёхматчевую дисквалификацию за удаление в финальном матче Кубка Франции с «Ренном».
«Обсуждая Мбаппе и Неймара, мы говорим о двух из лучших игроков мира. Считаю, что, если бы Мбаппе не получил дисквалификацию на три матча, он был бы лучшим бомбардиром в Европе. Неймар же со своей травмой провёл только половину сезона. Тем не менее это игроки другого измерения», — приводит слова Моуринью Goal со ссылкой на L'Equipe.
В борьбе за «Золотую бутсу» Мбаппе занимает 2-е место с 30 забитыми мячами в активе. Он уступает только Месси, который в Примере отличился 34 голами.
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- 16 мая 2019
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