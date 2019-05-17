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«Интер» и «Ювентус» могут купить Санчеса, если он снизит требования по зарплате

«Интер» и «Ювентус» могут купить Санчеса, если он снизит требования по зарплате
Футбол / Англия 0

Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По данным источника, представители «Ювентуса» и «Интера» провели переговоры с агентом игрока Фернандо Феличевичем. Санчес не прочь перейти в один из итальянских клубов, но требует зарплату в размере € 12 млн в год. «Ювентус» и «Интер» не намерены платить ему такую зарплату, но могут провести переговоры о трансфере с «Манчестер Юнайтед», если форвард снизит требования.

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес принял участие в 20 матчах английского национального чемпионата, стал автором одного забитого мяча, а также отметился тремя результативными передачами.

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