«Интер» и «Ювентус» могут купить Санчеса, если он снизит требования по зарплате
Чилийский нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес может вернуться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.
По данным источника, представители «Ювентуса» и «Интера» провели переговоры с агентом игрока Фернандо Феличевичем. Санчес не прочь перейти в один из итальянских клубов, но требует зарплату в размере € 12 млн в год. «Ювентус» и «Интер» не намерены платить ему такую зарплату, но могут провести переговоры о трансфере с «Манчестер Юнайтед», если форвард снизит требования.
В нынешнем сезоне 30-летний Санчес принял участие в 20 матчах английского национального чемпионата, стал автором одного забитого мяча, а также отметился тремя результативными передачами.
«МЮ» готов выплатить Санчесу € 15 млн, чтобы избавиться от него летом
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