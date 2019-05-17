Симеоне: для Гризманна у меня есть только слова благодарности

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал уход форварда команды Антуана Гризманна.
«Прежде всего благодарен за футболиста, который у нас был. Для Гризманна у меня есть только слова благодарности. Люблю его как человека.
Я научился не осуждать решения других. У каждого может быть своё мнение. Нужно уметь отдавать всё, ничего не ожидая в ответ. Когда такой человек, как Антуан, отдает всё за наш клуб, мы можем быть только счастливы.
Знали, что уход Гризманна возможен. Я поговорил с ним до встречи с руководством «Атлетико». Сейчас Антуан делает шаг к новому месту. Мы все участвовали в его росте в течение пяти замечательных лет. Он является одним из лучших бомбардиров в нашей истории.
Игроки всегда ищут большие команды. Например, так произошло в случае Лукаса Эрнандеса, который подписал контракт с «Баварией». Есть ещё «Барселона». Исторически существуют клубы, которые лучше. Это стремление к росту», — цитирует Симеоне Goal.
- 17 мая 2019
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