Гвардиола: люди ожидают, что УЕФА накажет «Манчестер Сити», но мы невиновны

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал обвинения в нарушении клубом правил финансового фэйр-плей.

«Я много раз говорил, что доверяю клубу и людям. Мы выиграли Премьер-лигу и недавно об этом говорили. Извините, если мы сделали что-то не так, нас могут наказать. Люди ожидают, что мы окажемся виновными, но мы остаёмся невиновными, пока не докажут обратное.

Я разговаривал с руководством. Знаю, что они сделали. Я доверию им, вот и всё. Больше не собираюсь отвечать на подобные вопросы. Моё мнение всем понятно. В будущем может произойти всё что угодно, но на сегодняшний день мы невиновны», — цитирует Гвардиолу Goal.

Ранее сообщалось, что по итогам расследования «Манчестер Сити» могут отстранить от участия в еврокубках.