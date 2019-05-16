Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Уфа» — «Оренбург». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
13:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Дело о нарушении «Манчестер Сити» ФФП передано в судебную палату

Дело о нарушении «Манчестер Сити» ФФП передано в судебную палату
Футбол / Англия 0

Дело о нарушении «Манчестер Сити» финансового фэйр-плей в отношении английского клуба было передано в судебную палату. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

Английский клуб подозревается в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда «Манчестер Сити» был оштрафован на £ 49 млн (около $ 63 млн). Сообщается, что «горожане» отвергают все обвинения в свой адрес.

По данным СМИ, глава следственной палаты намерен требовать дисквалификации «Манчестер Сити» и отстранения английской команды от участия в еврокубках из-за нарушения правил ФФП.

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19.

«Манчестер Сити» может быть отстранён от участия в еврокубках на сезон
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент