Дело о нарушении «Манчестер Сити» ФФП передано в судебную палату

Дело о нарушении «Манчестер Сити» финансового фэйр-плей в отношении английского клуба было передано в судебную палату. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».

Английский клуб подозревается в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда «Манчестер Сити» был оштрафован на £ 49 млн (около $ 63 млн). Сообщается, что «горожане» отвергают все обвинения в свой адрес.

По данным СМИ, глава следственной палаты намерен требовать дисквалификации «Манчестер Сити» и отстранения английской команды от участия в еврокубках из-за нарушения правил ФФП.

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19.