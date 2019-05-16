Дело о нарушении «Манчестер Сити» ФФП передано в судебную палату
Дело о нарушении «Манчестер Сити» финансового фэйр-плей в отношении английского клуба было передано в судебную палату. Об этом сообщила пресс-служба «горожан».
Английский клуб подозревается в предоставлении неверной информации по прошлому делу о нарушении финансового фэйр-плей в 2014 году, а также в даче ложной информации о размерах спонсорских контрактов. Тогда «Манчестер Сити» был оштрафован на £ 49 млн (около $ 63 млн). Сообщается, что «горожане» отвергают все обвинения в свой адрес.
По данным СМИ, глава следственной палаты намерен требовать дисквалификации «Манчестер Сити» и отстранения английской команды от участия в еврокубках из-за нарушения правил ФФП.
Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии по итогам сезона-2018/19.
«Манчестер Сити» может быть отстранён от участия в еврокубках на сезон
- 16 мая 2019
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