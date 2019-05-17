За Фернандесом внимательно следят «Барселона», «МЮ», «МС», «Бавария» и «Челси»
За защитником московского ЦСКА Марио Фернандесом внимательно следят несколько европейских топ-клубов. В их число входят каталонская «Барселона», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси», сообщает журналист Гийом Балаге на своей странице в «Твиттере».
Трансфер 28-летнего футболиста оценивается в € 25 млн. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА рассматривает вариант с продажей защитника в «Зенит» по окончании нынешнего сезона за € 30 млн.
Фернандес выступает за «армейцев» с 2012 года. Ранее он в течение трёх лет защищал цвета бразильского «Гремио». В нынешнем сезоне Марио принял участие в 26 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 1 гол и 6 результативных передач.
Ахметов: Акинфеев и Фернандес уже сейчас могли бы играть в «Барселоне»
- 17 мая 2019
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