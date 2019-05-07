ЦСКА рассматривает продажу Фернандеса в «Зенит» за € 30 млн

Как стало известно «Чемпионату», ЦСКА рассматривает возможность продажи защитника Марио Фернандеса в «Зенит» по окончании нынешнего сезона.



«Армейцы» готовы обсудить сделку и будут требовать за 28-летнего футболиста около € 30 млн. Петербургский клуб уже долгое время проявляет активный интерес к уроженцу Бразилии. При этом сам Фернандес не хочет уходить из ЦСКА, но будет готов это сделать, если его об этом попросит президент клуба Евгений Гинер.



Вероятность сделки будет зависеть от итогов сезона для ЦСКА и результатов борьбы за попадание в Лигу чемпионов. Если продажа Фернандеса всё-таки случится, то московский клуб рассматривает вариант возвращения защитника Вячеслава Караваева, который в настоящий момент играет за «Витесс» под руководством бывшего главного тренера «армейцев» Леонида Слуцкого.

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