Стам: де Лигт отлично подойдёт «Барселоне»

Бывший защитник сборной Нидерландов Яп Стам поделился мнением о возможном переходе защитника «Аякса» Матейса де Лигта в «Барселону».



«Очень важно, чтобы у него было игровое время. „Барселона“ после проигрыша „Ливерпулю“, вероятно, хочет усилить команду. Особенно в обороне. Вопрос в том, как они собираются решить эту проблему.



Думаю, де Лигт отлично подойдёт „Барселоне“. Было бы здорово увидеть, как он выступает с лучшими игроками в лучшей лиге. Но большой вопрос в том, сможет ли он участвовать во всех матчах. Думаю, у него достаточно качества, чтобы сделать это. В крупных лигах нормально иметь дело с ротацией состава, поэтому иногда всё равно придётся начинать игру со скамейки запасных», — приводит слова Стама Goal.com.

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