Де Лигт поймал банку пива, которая чуть не попала в мэра Амстердама

«Аякс» отпраздновал победу в чемпионате и Кубке Нидерландов вместе со 100 тыс. болельщиков.



В ходе празднования на сцену вышла мэр Амстердама Фемке Халсема, планировавшая произнести торжественную речь. Когда Халсема взяла микрофон, один из болельщиков бросил банку пива в сторону сцены. Банка летела в мэра, однако отличную реакцию проявил защитник и капитан «Аякса» Матейс де Лигт, поймавший её и тем самым спасший Халсему.

Видео доступно в «твиттере» Nadyice‏.



«Аякс» в нынешнем сезоне сумел завоевать первое с 2014 года и 34-е чемпионство в истории клуба, что является рекордом. В итоговой таблице Эредивизии команда на три очка опередила ПСВ, который в свою очередь финишировал с отрывом в 18 очков от третьей строчки.