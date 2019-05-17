Де Лигт поймал банку пива, которая чуть не попала в мэра Амстердама
«Аякс» отпраздновал победу в чемпионате и Кубке Нидерландов вместе со 100 тыс. болельщиков.
В ходе празднования на сцену вышла мэр Амстердама Фемке Халсема, планировавшая произнести торжественную речь. Когда Халсема взяла микрофон, один из болельщиков бросил банку пива в сторону сцены. Банка летела в мэра, однако отличную реакцию проявил защитник и капитан «Аякса» Матейс де Лигт, поймавший её и тем самым спасший Халсему.
Видео доступно в «твиттере» Nadyice.
«Аякс» в нынешнем сезоне сумел завоевать первое с 2014 года и 34-е чемпионство в истории клуба, что является рекордом. В итоговой таблице Эредивизии команда на три очка опередила ПСВ, который в свою очередь финишировал с отрывом в 18 очков от третьей строчки.
«Аякс» отпраздновал победы в чемпионате и Кубке в окружении 100 тысяч фанатов
- 17 мая 2019
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