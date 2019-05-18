Гвардиола: «МС» хочет достичь уровня «МЮ» и «Ливерпуля», но историю не обманешь

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после завоевания титула чемпиона Английской премьер-лиги отметил, что команда стремится стать лучшей в мире.



«Чувствуем невероятное удовлетворение. Отлично поработали и не уступили действительно хорошему сопернику. Мы работаем над тем, чтобы достичь уровня „Манчестер Юнайтед“ и „Ливерпуля“, но историю не обманешь. Это невозможно. Мы провели два замечательных сезона, но, чтобы стать лучшими, мы должны держать эту планку дольше. Мы являемся одной из лучших команд в мире, и этого достаточно. Мы очень этому рады. Да, мы стремимся к самой вершине и, возможно, сможем достичь цели через пять лет», — приводит слова Гвардиолы официальный сайт «Манчестер Сити».

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