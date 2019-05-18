«Атлетико» в меньшинстве избежал поражения в матче с «Леванте»

В матче 38-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал мадридский «Атлетико». Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:2.



На 6-й минуте счёт в матче открыл защитник «Леванте» Эрик Кабако. Через 30 минут нападающий хозяев Рохер Марти укрепил преимущество «Леванте» в счёте. Во втором тайме, на 51-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку форварду «Атлетико» Анхелю Корреа, после чего мадридцы остались в меньшинстве. Через 17 минут полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес забил первый гол за гостей. В концовке встречи, на 79-й минуте нападающий «матрасников» Серхио Камельо сравнял счёт.



«Атлетико» набрал 76 очков и занял итоговое 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (44) — на 14-м месте.