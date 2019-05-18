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«Атлетико» в меньшинстве избежал поражения в матче с «Леванте»

«Атлетико» в меньшинстве избежал поражения в матче с «Леванте»
Футбол / Испания 0

В матче 38-го тура испанской Примеры «Леванте» принимал мадридский «Атлетико». Встреча состоялась на стадионе «Сьюдад де Валенсия» и завершилась со счётом 2:2.

На 6-й минуте счёт в матче открыл защитник «Леванте» Эрик Кабако. Через 30 минут нападающий хозяев Рохер Марти укрепил преимущество «Леванте» в счёте. Во втором тайме, на 51-й минуте главный арбитр встречи показал прямую красную карточку форварду «Атлетико» Анхелю Корреа, после чего мадридцы остались в меньшинстве. Через 17 минут полузащитник «Атлетико» Родриго Эрнандес забил первый гол за гостей. В концовке встречи, на 79-й минуте нападающий «матрасников» Серхио Камельо сравнял счёт.

«Атлетико» набрал 76 очков и занял итоговое 2-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Леванте» (44) — на 14-м месте.

Испания - Примера. 38-й тур
18 мая 2019, суббота. 14:00 МСК
Леванте
Валенсия
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
1:0 – Кабако – 6, 2:0 – Марти – 36, 2:1 – Эрнандес – 68, 2:2 – Камельо – 79
Удаления: нет – Корреа, 51
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