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«Удинезе» обыграл СПАЛ благодаря дублю Окаки Чуки

«Удинезе» обыграл СПАЛ благодаря дублю Окаки Чуки
Футбол / Италия 0

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Удинезе» обыграл СПАЛ со счётом 3:2. Встреча состоялась в Удине на стадионе «Дачия Арена». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри.

Счёт был открыт на 5-й минуте — автором гола стал Самир, ему ассистировал Родриго Де Пауль. На 31-й минуте преимущество удинцев увеличил Стефано Окака Чука с передачи Де Пауля. Через несколько минут Окака Чука оформил дубль. Голевой передачей вновь отметился Де Пауль. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Андреа Петтанья с паса Кевина Бонифаци. Через несколько минут второй гол в ворота хозяев забил Маттиа Валоти.

«Удинезе», набрав 40 очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ (42) — на 11-м месте.

Италия - Серия А. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 16:00 МСК
Удинезе
Удине
3 : 2
СПАЛ
Феррара
1:0 – Самир – 5, 2:0 – Окака Чука – 31, 3:0 – Окака Чука – 35, 3:1 – Петанья – 53, 3:2 – Валоти – 59
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