«Удинезе» обыграл СПАЛ благодаря дублю Окаки Чуки

В матче 37-го тура чемпионата Италии «Удинезе» обыграл СПАЛ со счётом 3:2. Встреча состоялась в Удине на стадионе «Дачия Арена». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри.

Счёт был открыт на 5-й минуте — автором гола стал Самир, ему ассистировал Родриго Де Пауль. На 31-й минуте преимущество удинцев увеличил Стефано Окака Чука с передачи Де Пауля. Через несколько минут Окака Чука оформил дубль. Голевой передачей вновь отметился Де Пауль. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Андреа Петтанья с паса Кевина Бонифаци. Через несколько минут второй гол в ворота хозяев забил Маттиа Валоти.

«Удинезе», набрав 40 очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ (42) — на 11-м месте.