«Удинезе» обыграл СПАЛ благодаря дублю Окаки Чуки
В матче 37-го тура чемпионата Италии «Удинезе» обыграл СПАЛ со счётом 3:2. Встреча состоялась в Удине на стадионе «Дачия Арена». Обслуживал матч арбитр Микаэль Фаббри.
Счёт был открыт на 5-й минуте — автором гола стал Самир, ему ассистировал Родриго Де Пауль. На 31-й минуте преимущество удинцев увеличил Стефано Окака Чука с передачи Де Пауля. Через несколько минут Окака Чука оформил дубль. Голевой передачей вновь отметился Де Пауль. На 53-й минуте разрыв в счёте сократил Андреа Петтанья с паса Кевина Бонифаци. Через несколько минут второй гол в ворота хозяев забил Маттиа Валоти.
«Удинезе», набрав 40 очков, поднялся на 15-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. СПАЛ (42) — на 11-м месте.
- 18 мая 2019
-
19:19
-
19:18
-
19:00
-
18:55
-
18:51
-
18:41
-
18:39
-
18:29
-
18:23
-
18:23
-
18:20
-
18:05
-
17:58
-
17:52
-
17:42
-
17:27
-
17:17
-
16:49
-
16:43
-
16:40
-
16:30
-
16:16
-
16:15
-
16:00
-
15:55
-
15:53
-
15:53
-
15:24
-
15:23
-
15:04
-
14:55
-
14:33
-
14:26
-
14:24
-
13:59
Партнерский контент