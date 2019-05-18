Гол Чалова с пенальти принёс победу ЦСКА в матче с «Ахматом»

В матче 29-го тура чемпионата России московский ЦСКА обыграл грозненский «Ахмат» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслуживал матч арбитр Кирилл Левников из Санкт-Петербурга.

Единственный гол был забит на 64-й минуте. Автором гола стал Фёдор Чалов, реализовав 11-метровый. Благодаря этому голу Чалов (13 забитых мячей) вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата России.

ЦСКА, набрав 48 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ахмат» (39) — на восьмом месте.

В заключительном, 30-м туре ЦСКА на своём поле сыграет с «Крыльями Советов». «Ахмату» предстоит домашняя встреча с «Ростовом». Оба матча состоятся 26 мая.