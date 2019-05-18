Рибери — рекордсмен Бундеслиги по числу чемпионских титулов
Французский полузащитник мюнхенской «Баварии» Франк Рибери стал рекордсменом чемпионата Германии по числу чемпионских титулов. Об этом сообщает «твиттер» статистического портала OptaJean.
В нынешнем сезоне Рибери в девятый раз стал чемпионом Бундеслиги, что является новым рекордом турнира. Для этого французу пришлось провести 11 сезонов в «Баварии». 30 июня у хавбека завершится контракт с мюнхенцами и он покинет клуб в статусе свободного агента.
36-летний Рибери перешёл в «Баварию» летом 2007 года из «Марселя». Сумма трансфера составила € 30 млн. За немецкий клуб игрок провёл 424 матча во всех турнирах, в которых стал автором 124 забитых мячей, а также отметился 182 результативными передачами.
«Бавария» в седьмой раз подряд стала чемпионом Германии
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