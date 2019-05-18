«Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря голам Зе Луиша и Мельгарехо

В матче 29-го тура чемпионата России «Крылья Советов» уступили «Спартаку» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.
Счёт был открыт на 18-й минуте — автором гола стал кабовердиец Зе Луиш, который реализовал пенальти. В начале второго тайма преимущество москвичей увеличил парагваец Лоренсо Мельгарехо, которому ассистировал бразилец Айртон. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Тарас Бурлак с передачи Мохаммеда Рабиу.
«Спартак», набрав 49 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте.
В заключительном, 30-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом». «Крыльям Советов» предстоит гостевая игра с ЦСКА. Оба матча состоятся 26 мая.
- 18 мая 2019
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