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«Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря голам Зе Луиша и Мельгарехо

«Спартак» обыграл «Крылья Советов» благодаря голам Зе Луиша и Мельгарехо
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура чемпионата России «Крылья Советов» уступили «Спартаку» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена». Обслуживал матч арбитр Василий Казарцев из Санкт-Петербурга.

Счёт был открыт на 18-й минуте — автором гола стал кабовердиец Зе Луиш, который реализовал пенальти. В начале второго тайма преимущество москвичей увеличил парагваец Лоренсо Мельгарехо, которому ассистировал бразилец Айртон. В концовке встречи разрыв в счёте сократил Тарас Бурлак с передачи Мохаммеда Рабиу.

«Спартак», набрав 49 очков, поднялся на четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (28) — на 13-м месте.

В заключительном, 30-м туре «Спартак» на выезде сыграет с «Оренбургом». «Крыльям Советов» предстоит гостевая игра с ЦСКА. Оба матча состоятся 26 мая.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
18 мая 2019, суббота. 19:00 МСК
Крылья Советов
Самара
1 : 2
Спартак М
Москва
0:1 – Зе Луиш – 18 (пен), 0:2 – Мельгарехо – 50, 1:2 – Бурлак – 83
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