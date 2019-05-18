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Роналду — Аллегри: спасибо, мистер! Было приятно работать с вами!

Роналду — Аллегри: спасибо, мистер! Было приятно работать с вами!
Футбол / Италия 0

Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду поблагодарил Массимилиано Аллегри, который покинет пост главного тренера туринского клуба по окончании нынешнего сезона.

«Спасибо, мистер! Мы проработали всего один год вместе, но это было невероятно, потому что вы не только отличный тренер, но и прекрасный человек. Было приятно работать с вами!» — написал Роналду в своём «твиттере».

51-летний Аллегри возглавил «Ювентус» летом 2014 года. Под его руководством клуб пять раз становился чемпионом Италии, четырежды выиграл Кубок Италии, а также дважды становился обладателем Суперкубка страны.

Аллегри является единственным тренером в истории итальянского футбола, который четыре года подряд выигрывал «золотой дубль».

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