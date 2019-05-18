Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — «Ахмат». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Аллегри: «Ювентус» решил, что будет лучше, если я не буду возглавлять команду

Аллегри: «Ювентус» решил, что будет лучше, если я не буду возглавлять команду
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри выступил на прощальной пресс-конференции, посвящённой уходу из клуба.

«Благодарю руководство клуба за всё, что было сделано. Также благодарю игроков, которые были со мной в течение этих пяти лет. Покидаю команду-победителя, которая может повторить успех в Италии и провести удачную кампанию в Лиге чемпионов. К сожалению, некоторые моменты не позволили нам пройти весь путь вместе.

Мы поговорили, высказали свои мысли относительно того, что будет лучше для „Ювентуса“ и будущего команды. После этого клуб всё обдумал и решил, что будет лучше, если я не буду главным тренером „Ювентуса“ в следующем сезоне. Отношения с президентом Аньелли, Недведом и Паратичи остаются отличными. Мы все выросли вместе. Сейчас подходящий момент, чтобы уйти», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Роналду хочет видеть новым наставником «Ювентуса» Анчелотти
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент