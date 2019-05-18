Победа «Ман Сити» в Кубке Англии позволила «МЮ» избежать квалификации в ЛЕ

«Манчестер Юнайтед» избежал участия в квалификационном раунде Лиги Европы благодаря победе «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка Англии с «Уотфордом» (6:0). Об этом сообщает ВВС.

Если бы обладателем Кубка Англии стал «Уотфорд», то подопечным Уле-Гуннара Сульшера пришлось бы стартовать в Лиге Европы со второго раунда квалификации.

Путёвку в Лигу Европы получил также «Вулверхэмптон», который финишировал на седьмом месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Волки» начнут свой путь в турнире с квалификационного раунда.

«Манчестер Юнайтед» в последний раз участвовал в Лиге Европы в сезоне 2017/18 и стал победителем турнира. Тогда команду тренировал португальский специалист Жозе Моуринью.