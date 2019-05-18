Все чемпионы топ-5 европейских лиг впервые в истории защитили титулы

Все победители национальных чемпионатов топ-5 европейских лиг в 2018 году защитили свои титулы в нынешнем сезоне. Подобное произошло впервые в истории, сообщает «твиттер» статистического портала OptaJean.

Напомним, «Манчестер Сити» стал чемпионом Англии, «Бавария» — Германии, «Барселона» — Испании, «Ювентус» — Италии, «ПСЖ» — Франции. Эти клубы попадут в первую корзину при жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов следующего сезона.

Чаще всех из этой пятёрки национальный чемпионат выигрывал «Ювентус», который завоёвывал золотые медали 35 раз. Второе место занимает «Бавария» (29 титулов), третье — «Барселона» (26). «ПСЖ» становился чемпионом восемь раз, «Манчестер Сити» первенствовал в своей стране шесть раз.