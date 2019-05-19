Видеообзор победы «Баварии», благодаря которой она выиграла Бундеслигу

В матче последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

В составе мюнхенской команды отличились хавбеки Кингсли Коман, Ренату Саншеш, Франк Рибери и Арьен Роббен, а также защитник Давид Алаба. Автором единственного гола гостей стал нападающий Себастьен Аллер.

«Бавария», набрав 78 очков, стала чемпионом Германии, «Айнтрахт» (54) завершил сезон на седьмом месте.

Для «Баварии» этот титул стал седьмым кряду и 29-м в истории. Мюнхенский клуб лидирует по количеству чемпионств в истории Бундеслиги. На втором месте находится «Нюрнберг» (9), на третьем — дортмундская «Боруссия» (8).

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».