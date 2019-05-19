20 клубов обеспечили себе место в групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2019/20

В матче 37-го тура французской Лиги 1 «Лилль» принимал «Анже». Встреча прошла в городе Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа» и завершилась с разгромным счётом 5:0 в пользу хозяев.
Благодаря этой победе «Лилль» обеспечил себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона, став 20-м клубом, гарантировавшим себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.
Помимо «Лилля» на групповом этапе ЛЧ сезона-2019/20 сыграют: «Барселона», «Атлетико», «Реал», «Валенсия» (все — Испания), «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси», «Тоттенхэм» (все — Англия), «Ювентус», «Наполи» (оба — Италия), «Бавария», «Боруссия» Д, «РБ Лейпциг», «Байер» (все — Германия), «ПСЖ» (Франция), «Зенит» (Россия), «Бенфика» (Португалия), «Генк» (Бельгия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).
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