«Лион» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, «Сент-Этьен» — в Лиге Европы

В матче 37-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Кан». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Авторами мячей стали нападающие Максвелл Корне, Мусса Дембеле и Мемфис Депай, оформивший дубль. Корне также отдал две результативные передачи. Ещё один голевой пас в активе полузащитника Уссема Ауа.

«Лион» гарантировал себе третье место в турнирной таблице чемпионата Франции по итогам сезона. В следующей кампании команда примет участие в Лиге чемпионов.

В Сент-Этьене в матче 37-го тура французского первенства «Сент-Этьен» принимал «Ниццу». Игра состоялась на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали форварды Ромен Амума и Роберт Берич, оформивший дубль. По одной результативной передаче отдали нападающие Янис Салибюр-Илонго, Арно Норден и Амума.

«Сент-Этьен» гарантировал себе четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1 по итогам сезона. В следующей кампании команда сыграет в Лиге Европы.