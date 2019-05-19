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«Лион» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, «Сент-Этьен» — в Лиге Европы

«Лион» в следующем сезоне сыграет в Лиге чемпионов, «Сент-Этьен» — в Лиге Европы
Футбол / Франция 0

В матче 37-го тура французской Лиги 1 «Лион» принимал «Кан». Встреча прошла в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.

Авторами мячей стали нападающие Максвелл Корне, Мусса Дембеле и Мемфис Депай, оформивший дубль. Корне также отдал две результативные передачи. Ещё один голевой пас в активе полузащитника Уссема Ауа.

«Лион» гарантировал себе третье место в турнирной таблице чемпионата Франции по итогам сезона. В следующей кампании команда примет участие в Лиге чемпионов.

Франция - Лига 1. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
Лион
Лион
4 : 0
Кан
Кан
1:0 – Депай – 49, 2:0 – Корне – 54, 3:0 – Дембеле – 64, 4:0 – Депай – 74

В Сент-Этьене в матче 37-го тура французского первенства «Сент-Этьен» принимал «Ниццу». Игра состоялась на стадионе «Жеффруа-Гишар» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Авторами голов стали форварды Ромен Амума и Роберт Берич, оформивший дубль. По одной результативной передаче отдали нападающие Янис Салибюр-Илонго, Арно Норден и Амума.

«Сент-Этьен» гарантировал себе четвёртое место в турнирной таблице Лиги 1 по итогам сезона. В следующей кампании команда сыграет в Лиге Европы.

Франция - Лига 1. 37-й тур
18 мая 2019, суббота. 22:00 МСК
Сент-Этьен
Сент-Этьен
3 : 0
Ницца
Ницца
1:0 – Берич – 25, 2:0 – Берич – 65, 3:0 – Амума – 81
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