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Газинский — о матче с «Арсеналом»: на финише сезона проходных игр не бывает

Газинский — о матче с «Арсеналом»: на финише сезона проходных игр не бывает
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский поделился ожиданиями от матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».

«В весеннем отрезке „Арсенал“ показывает очень хороший футбол, недаром же обыграл на своём поле всех лидеров Российской Премьер-Лиги. Нам предстоит непростой матч. Впрочем, на финише сезона проходных матчей не бывает в принципе», — приводит слова Газинского пресс-служба «Краснодара».

Матч 29-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Краснодар» состоится сегодня, 19 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Краснодар» набрал 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (45) — на 6-м месте.

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