Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:25 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Новости /

Раньери: не думаю, что «Рома» сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов

Раньери: не думаю, что «Рома» сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, который по окончании сезона уйдёт в отставку, поделился мнением о перспективах команды.

«У „Ромы“ был фантастический сезон-2017/18, но клуб продал важных игроков, потеряв костяк команды, которая только открывала новую эру в своей истории. Вместо них пришли хорошие футболисты, но им нужно было время, чтобы заиграть. Быть может, опытным игрокам не хватило ориентиров, они не помогли новым ребятам освоиться в команде.

Когда возглавил „Рому“, то обнаружил, что команда испытывает психологические, а не физические проблемы, так как Ди Франческо отлично поработал здесь.

Не думаю, что „“Рома» сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов. Команде нужно стать более стабильной, а затем, если наступит подходящий момент, она сможет вернуться в этот турнир", — приводит слова Раньери Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.

Гасперини станет новым главным тренером «Ромы»
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент