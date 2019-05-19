Раньери: не думаю, что «Рома» сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери, который по окончании сезона уйдёт в отставку, поделился мнением о перспективах команды.

«У „Ромы“ был фантастический сезон-2017/18, но клуб продал важных игроков, потеряв костяк команды, которая только открывала новую эру в своей истории. Вместо них пришли хорошие футболисты, но им нужно было время, чтобы заиграть. Быть может, опытным игрокам не хватило ориентиров, они не помогли новым ребятам освоиться в команде.



Когда возглавил „Рому“, то обнаружил, что команда испытывает психологические, а не физические проблемы, так как Ди Франческо отлично поработал здесь.



Не думаю, что „“Рома» сможет быстро вернуться в Лигу чемпионов. Команде нужно стать более стабильной, а затем, если наступит подходящий момент, она сможет вернуться в этот турнир", — приводит слова Раньери Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.