Зидан: не знаю, станет ли матч с «Бетисом» последним для Бэйла в «Реале»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан перед матчем 38-го тура чемпионата Испании с «Бетисом», рассказал, как выбирает состав.

«Буду решать, кто будет основным вратарём, а кто запасным. Это только моё решение. Если не смогу управлять командой, как считаю нужным, то уйду. Есть люди, которые покупают футболистов, мы делаем это вместе. Но вопросы по составу решаю только я.

В матче с «Бетисом» Бэйл будет с нами. Это всё, что могу сказать. Не знаю, станет ли этот матч для него последним в «Реале». Сезон заканчивается, нас ждут перемены.

Хотим попрощаться с фанатами на позитивной ноте. Хотим донести им, что вернёмся и они вновь будут гордиться нами. Не буду говорить, что в следующем сезоне мы выиграем все титулы. Но мы будем готовиться", — приводит слова Зидана Marca.

Матч «Реал» — «Бетис» состоится сегодня, 19 мая. Начало — в 13:00 мск.