Зидан — об отсутствии Бэйла в заявке: мои действия достаточно ясны

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан высказался об отсутствии в заявке команды валлийского нападающего Гарета Бэйла в матче 37-го тура чемпионата Испании с «Реалом Сосьедад» (1:3).

«Не знаю, сыграет ли Бэйл в следующем матче. Физически он в порядке. Все мои действия достаточно ясны. Посмотрим, как я поступлю на следующей неделе и в новом сезоне», — приводит слова Зидана Marca.

Ранее Бэйл также не попал в заявку в матче 36-го тура с «Вильярреалом» (3:2).

В нынешнем сезоне 29-летний форвард принял участие в 29 матчах испанского национального чемпионата (21 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (1 — с пенальти), а также отметился тремя результативными передачами.

Агент: надеюсь, Бэйл останется в «Реале», но всё зависит от мистера Зидана