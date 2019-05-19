Страндберг получил две жёлтые карточки за две минуты и показал жест «Деньги»

Норвежский защитник «Урала» Стефан Страндберг был удалён в матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (на данный момент счёт 2:2, идёт второй тайм).
На 64-й минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти, и Страндберг получил жёлтую карточку за споры с судьёй. 11-метровый реализовал Антон Миранчук, сравняв счёт. Через две минуты норвежский защитник грубо сфолил на Фёдоре Смолове. Уходя с поля, норвежец показал арбитру жест, изображающий деньги, а также грубо выругался.
28-летний Страндберг перешёл в «Урал» в январе 2019 года из «Краснодара» на правах аренды.
Счёт в этой встрече был открыт на 21-й минуте — автором гола стал Антон Миранчук с передачи Рифата Жемалетдинова. На 39-й минуте равновесие восстановил Андрей Панюков с паса Эрика Бикфалви. В начале второго тайма Эль-Кабир вывел хозяев вперёд.
- 19 мая 2019
-
13:30
-
13:26
-
13:24
-
13:10
-
13:04
-
13:03
-
12:57
-
12:37
-
12:35
-
12:16
-
12:12
-
11:56
-
11:54
-
11:43
-
11:39
-
11:27
-
11:10
-
11:00
-
10:55
-
10:43
-
10:30
-
10:24
-
10:08
-
10:02
-
10:00
-
09:36
-
09:30
-
09:21
-
09:10
-
08:55
-
08:52
-
08:30
-
08:19
-
07:58
-
07:50