Страндберг получил две жёлтые карточки за две минуты и показал жест «Деньги»

Норвежский защитник «Урала» Стефан Страндберг был удалён в матче 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (на данный момент счёт 2:2, идёт второй тайм).

На 64-й минуте в ворота «Урала» был назначен пенальти, и Страндберг получил жёлтую карточку за споры с судьёй. 11-метровый реализовал Антон Миранчук, сравняв счёт. Через две минуты норвежский защитник грубо сфолил на Фёдоре Смолове. Уходя с поля, норвежец показал арбитру жест, изображающий деньги, а также грубо выругался.

28-летний Страндберг перешёл в «Урал» в январе 2019 года из «Краснодара» на правах аренды.

Счёт в этой встрече был открыт на 21-й минуте — автором гола стал Антон Миранчук с передачи Рифата Жемалетдинова. На 39-й минуте равновесие восстановил Андрей Панюков с паса Эрика Бикфалви. В начале второго тайма Эль-Кабир вывел хозяев вперёд.