«Ростов» — «Зенит»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 19:00
Сегодня, 19 мая, на стадионе «Ростов Арена» состоится матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» — «Зенит». Начало — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
Стоимость видеотрансляции — 75 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.
Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Зенит» на «Чемпионате»
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном из Сочи. Ассистенты главного судьи — Николай Ерёмин и Валентин Мурашов. В роли резервного рефери выступит Алексей Еськов.
«Зенит» набрал 61 очко и занимает 1-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Ростов» (38) — на 9-м месте.
- 19 мая 2019
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