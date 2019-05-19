Президент «Урала»: на месте А. Егорова я бы давно подал в отставку, он виноват

Президент «Урала» Григорий Иванов крайне недоволен судейством матча 29-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (2:2).

«Вы всё видели. Мы считаем, что судья поставил пенальти, которого не было. Перед этим падением Идову играет в нашей штрафной рукой. Даже я это видел со своей позиции.



Что касается удаления Страндберга, любой футболист возмущался бы, потому что видел несправедливость. Иностранцы мне вообще говорят: „Григорий Викторович, как играть в вашем чемпионате, когда нас уже которую игру так судят“. Я стою и ничего сказать не могу. А зайду в судейскую, скажу нехорошее слово — меня же накажут.



На месте Александра Егорова я давно уже подал бы в отставку со словами: „Ребят, у меня не получилось“. Он же ещё умничает, мол, что-то хорошее хочет сделать. Да ничего хорошего он не сделал! Я терпел-терпел, никогда таких вещей не говорил. Он закопал несколько судей и рассказывает, что судить некому. В этом мы виноваты? Я же не говорю ему, что у меня игроков нет.



Он рассказывает: „Я же не советую Иванову, кого в состав ставить“. Ты не советуешь, но я никогда не говорил, что у меня некому играть. Хоть вы нас убиваете, выгоняете, чтобы наши футболисты не играли, но мы выходим. Руководитель судейского комитета говорит, что судить некому! Значит, он виноват.



Если бы я был руководителем судейского комитета, арбитры были бы нормальными. Если говоришь, что некому судить, — написал заявление и пошёл в отставку», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».