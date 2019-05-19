«Арсенал» Т — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд

Стали известны стартовые составы тульского «Арсенала» и «Краснодара» на матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 19 мая, на стадионе «Арсенал» в Туле. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.
«Арсенал» Т: Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачёв, Мирзов, Лесовой, Костадинов, Кангва.
Запасные: Нигматуллин, Шамов, Хагуш, Денисов, Володько, Коне, Берхамов, Горбатенко, Бакаев, Аджоев.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Спайич, Газинский, Каборе, Перейра, Классон, Вандерсон, Ари.
Запасные: Крицюк, Ещенко, Скопинцев, Фьолусон, Стоцкий, Олссон, Сулейманов.
«Краснодар» набрал 50 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (45) — на 6-м месте.
- 19 мая 2019
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