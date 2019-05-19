Бьельса вошёл в число претендентов на пост наставника «Ромы»
Римская «Рома» проявляет интерес к главному тренеру «Лидс Юнайтед» Марсело Бьельсе. Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на Sky Sport Italia.
По данным источника, итальянский клуб рассматривает кандидатуру аргентинского специалиста в качестве замены нынешнему наставнику — Клаудио Раньери, который покинет пост по окончании сезона.
«Лидс Юнайтед» под руководством Бьельсы финишировал на третьем месте в турнирной таблице Чемпионшипа, но не сумел выйти в Премьер-лигу, уступив «Дерби Каунти» (1:0, 2:4) в полуфинале плей-офф.
63-летний Бьельса ранее уже мог поработать в итальянской Серии А. В 2016 году он возглавил «Лацио», но всего через два дня после заключения контракта отказался работать с клубом.
Аллегри может возглавить «Рому»
- 19 мая 2019
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