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Аллегри может возглавить «Рому»

Аллегри может возглавить «Рому»
Футбол / Италия 0

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в следующем сезоне может возглавить «Рому», сообщает Football Italia со ссылкой на Corriere dello Sport.

По данным источника, владелец «Ромы» Джеймс Палотта хочет видеть Аллегри на посту главного тренера римского клуба.

Напомним, Аллегри покинет «Ювентус» по окончании сезона и станет свободным агентом. Что касается нынешнего наставника «Ромы» Клаудио Раньери, он также летом уйдёт в отставку.

51-летний Аллегри возглавил «Ювентус» в 2014 году. Под его руководством туринцы пять раз подряд становились чемпионами Италии. Также клуб четыре раза становился обладателем Кубка и дважды — Суперкубка Италии. Под руководством Аллегри туринский клуб одержал 142 победы в 188 матчах Серии А, что составляет 75,5 процента.

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