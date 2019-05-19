Марсело: это самый тяжёлый сезон в моей карьере

Защитник «Реала» Марсело прокомментировал поражение от «Бетиса» (0:2) в матче 38-го тура Примеры и завершение текущего сезона.
«Виноваты игроки, потому что мы плохо стартовали и плохо завершили сезон. Мы сделали всё возможное, чтобы переломить ситуацию, но это оказалось невозможно. С этого момента начинается следующий сезон, и мы должны посмотреть, какие ошибки были допущены, чтобы не повторять их в будущем.
Свист болельщиков — это способ мотивировать команду. Если бы я прислушивался к каждому свистку, который услышал, я бы не стал тем, кем являюсь. Мы должны знать, как переломить эту ситуацию, потому что одно время тебя освистывают, а уже в следующий раз тебе аплодируют. «Реал» никогда не отступал, за эти семь лет мы достигли почти всего, и мы продолжим бороться за всё", — цитирует Марсело sport.es.
- 19 мая 2019
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