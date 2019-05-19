Зидан: дело не в том, что «Реал» не хочет, а в том, что не может

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча 38-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:2).
«Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что не можем. Сейчас лучшее, что можем сделать, — начать думать о будущем и о следующем сезоне. Очень сложно остаться ни с чем, но, в конце концов, мы должны принять этот факт и ни в коем случае не забывать, что было, чтобы не повторять ошибок в будущем.
Собираемся хорошо подготовиться к следующему сезону. Не говорю, что мы выиграем все титулы, но приложим все усилия. И нет, я не ищу оправданий. Мы всегда стараемся сделать всё возможное», — приводит слова Зидана Marca.
«Бетис», набрав 50 очков, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (68 очков) завершает сезон на третьем месте, и в следующем сезоне «сливочные» сыграют в Лиге чемпионов.
- 19 мая 2019
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