Зидан: дело не в том, что «Реал» не хочет, а в том, что не может

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан подвёл итоги матча 38-го тура испанской Примеры с «Бетисом» (0:2).



«Дело не в том, что мы не хотим, а в том, что не можем. Сейчас лучшее, что можем сделать, — начать думать о будущем и о следующем сезоне. Очень сложно остаться ни с чем, но, в конце концов, мы должны принять этот факт и ни в коем случае не забывать, что было, чтобы не повторять ошибок в будущем.



Собираемся хорошо подготовиться к следующему сезону. Не говорю, что мы выиграем все титулы, но приложим все усилия. И нет, я не ищу оправданий. Мы всегда стараемся сделать всё возможное», — приводит слова Зидана Marca.

«Бетис», набрав 50 очков, финишировал на 11-м месте в турнирной таблице испанского национального чемпионата. «Реал» (68 очков) завершает сезон на третьем месте, и в следующем сезоне «сливочные» сыграют в Лиге чемпионов.