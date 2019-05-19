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«Краснодар» на выезде разгромил «Арсенал»

«Краснодар» на выезде разгромил «Арсенал»
Футбол / РПЛ 0

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Автором первого мяча стал защитник «Краснодара» Сергей Петров, отличившийся на 55-й минуте после передачи хавбека Виктора Классона. В середине второго тайма преимущество «быков» увеличил полузащитник Маурисио Перейра. На 82-й минуте нападающий Ари довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Перейра.

«Краснодар», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. «Арсенал» (46) находится на шестом месте. Тульский клуб лишился шансов на участие в Лиге Европы в следующей кампании.

Россия - Премьер-Лига. 29-й тур
19 мая 2019, воскресенье. 16:30 МСК
Арсенал
Тула
0 : 3
Краснодар
Краснодар
0:1 – Петров – 55, 0:2 – Перейра – 68, 0:3 – Ари – 82
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