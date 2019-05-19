«Краснодар» на выезде разгромил «Арсенал»

В матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» принимал «Краснодар». Встреча прошла в Туле на стадионе «Арсенал» и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.
Автором первого мяча стал защитник «Краснодара» Сергей Петров, отличившийся на 55-й минуте после передачи хавбека Виктора Классона. В середине второго тайма преимущество «быков» увеличил полузащитник Маурисио Перейра. На 82-й минуте нападающий Ари довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Перейра.
«Краснодар», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20. «Арсенал» (46) находится на шестом месте. Тульский клуб лишился шансов на участие в Лиге Европы в следующей кампании.
- 19 мая 2019
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