Паровоз «быков», поклон Ари и тату с Россией. Фото победы «Краснодара» в Туле

19 мая в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Арсенал». Встреча завершилась со счётом 3:0.

Автором первого мяча стал защитник «Краснодара» Сергей Петров, отличившийся на 55-й минуте после передачи хавбека Виктора Классона. В середине второго тайма преимущество «быков» увеличил полузащитник Маурисио Перейра. На 82-й минуте нападающий Ари довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Перейра.

«Краснодар», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.

Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.