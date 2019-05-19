Паровоз «быков», поклон Ари и тату с Россией. Фото победы «Краснодара» в Туле
19 мая в Туле на стадионе «Арсенал» в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» обыграл «Арсенал». Встреча завершилась со счётом 3:0.
Автором первого мяча стал защитник «Краснодара» Сергей Петров, отличившийся на 55-й минуте после передачи хавбека Виктора Классона. В середине второго тайма преимущество «быков» увеличил полузащитник Маурисио Перейра. На 82-й минуте нападающий Ари довёл счёт до разгромного, голевой пас отдал Перейра.
«Краснодар», набрав 53 очка, занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева обеспечила себе участие в Лиге чемпионов в сезоне-2019/20.
Лучшие кадры с матча «Арсенал» — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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