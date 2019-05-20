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Норманн: «Ростов» не чувствовал давления в матче с «Зенитом»

Норманн: «Ростов» не чувствовал давления в матче с «Зенитом»
Футбол / РПЛ 0

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).

«Сегодня игроки не чувствовали давления. Мы были очень спокойны и хорошо действовали с мячом. Считаю, что «Ростов» улучшил свою игру по сравнению с прошлым матчем.

Мы хотели большего в этом сезоне, планировали отобраться в Лигу Европы. Однако и нынешний результат – тоже неплохо. В «Ростове» я счастлив. Очень доволен своим первым сезонов в клубе. У меня отличные взаимоотношения со всеми футболистами в команде, но особенно хорошо общаюсь с Бьорном [Cигурдарсоном] и Рагнаром [Сигурдссоном], потому что мы из одного региона», — передаёт слова Норманна корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.

Напомним, в матче 29-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Зенит» со счетом 1:0. На 67-й минуте гол с пенальти забил Ивелин Попов.

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