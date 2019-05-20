Норманн: «Ростов» не чувствовал давления в матче с «Зенитом»

Норвежский полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал результат матча 29-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:0).
«Сегодня игроки не чувствовали давления. Мы были очень спокойны и хорошо действовали с мячом. Считаю, что «Ростов» улучшил свою игру по сравнению с прошлым матчем.
Мы хотели большего в этом сезоне, планировали отобраться в Лигу Европы. Однако и нынешний результат – тоже неплохо. В «Ростове» я счастлив. Очень доволен своим первым сезонов в клубе. У меня отличные взаимоотношения со всеми футболистами в команде, но особенно хорошо общаюсь с Бьорном [Cигурдарсоном] и Рагнаром [Сигурдссоном], потому что мы из одного региона», — передаёт слова Норманна корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.
Напомним, в матче 29-го тура РПЛ «Ростов» обыграл «Зенит» со счетом 1:0. На 67-й минуте гол с пенальти забил Ивелин Попов.
- 20 мая 2019
-
01:33
-
01:13
-
00:52
-
00:46
-
00:42
-
00:21
-
00:14
-
00:09
- 19 мая 2019
-
23:47
-
23:23
-
23:23
-
23:13
-
23:04
-
23:01
-
22:47
-
22:46
-
22:39
-
22:28
-
22:23
-
22:20
-
22:16
-
22:10
-
22:07
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:32
-
21:27
-
21:24
-
21:23
-
21:07
-
20:57
-
20:53
-
20:46
-
20:36