Калачёв: БАТЭ точно откажу, согласен только на контракт с «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачёв после победы со счётом 1:0 в домашнем матче 29-го тура с «Зенитом» поделился ожиданиями от дальнейшей карьеры.

«Первый шаг я уже сделал, выучился на тренерскую категорию «А». Готов учиться дальше, пробовать себя в другой роли. Посмотрим.

Провести ещё один сезон? Знаете, я себя хорошо чувствовал в матче с «Зенитом». И физически, и эмоционально. Но поймите, я только недавно начал тренироваться, мои кондиции оставляют желать лучшего. Я и тренер понимали это. Сначала я сыграл 15 минут, потом 30, вчера уже тайм.

Знаете, во мне два разных человека. Один говорит «давай ещё годик», а второй — «заканчивай уже!». Скажу честно, мне бы ещё хотелось играть, но сейчас моё решение такое. Хотя моя супруга сказала, что она против. Больше не выдержит моих отъездов. Тем более мы ждём пополнение в семье.

Соглашусь ли на контракт с БАТЭ? Им точно откажу. Согласен только на «Манчестер Юнайтед».

Прекрасно понимаю, что тренерская работа — это совершенно другая стезя. Это сложнее, чем работа футболиста. Я, если честно, её побаиваюсь. На это нужно тратить много времени, сил. Но надо учиться дальше, чтобы начать. И всё-таки многие будет зависеть от того, что мне предложат, в какой роли меня видят. Мы вместе с клубом примем решение», — приводит слова Калачёва пресс-служба «Ростова».