Форвард «Лилля» Лоик Реми стал автором лучшего гола сезона в Лиге 1

Нападающий «Лилля» Лоик Реми был признан автором лучшего гола сезона во французской Лиге 1 по версии профсоюза футболистов Франции. Об этом сообщает Get French Football News.

Гол был забит в матче 36-го тура чемпионата с «Бордо». Встреча состоялась 12 мая на арене «Пьер-Моруа» в городе Вильнев-д’Аск и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Лилля».

Видео гола также доступно в «твиттере».

Напомним, 31-летний футболист перешёл в стан «догов» летом 2018 года из «Лас-Пальмаса» и подписал с новой командой контракт, рассчитанный до 2020 года. Ранее Реми выступал за «Лион», «Ланс», «Марсель», «Ниццу», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэлас».

«Лилль» обеспечил себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона, став 20-м клубом, гарантировавшим себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.