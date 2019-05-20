Форвард «Лилля» Лоик Реми стал автором лучшего гола сезона в Лиге 1

Нападающий «Лилля» Лоик Реми был признан автором лучшего гола сезона во французской Лиге 1 по версии профсоюза футболистов Франции. Об этом сообщает Get French Football News.
Гол был забит в матче 36-го тура чемпионата с «Бордо». Встреча состоялась 12 мая на арене «Пьер-Моруа» в городе Вильнев-д’Аск и завершилась со счётом 1:0 в пользу «Лилля».
Видео гола также доступно в «твиттере».
Напомним, 31-летний футболист перешёл в стан «догов» летом 2018 года из «Лас-Пальмаса» и подписал с новой командой контракт, рассчитанный до 2020 года. Ранее Реми выступал за «Лион», «Ланс», «Марсель», «Ниццу», «Челси», «Ньюкасл Юнайтед», «Куинз Парк Рейнджерс» и «Кристал Пэлас».
«Лилль» обеспечил себе второе место в турнирной таблице по итогам сезона, став 20-м клубом, гарантировавшим себе участие в групповом этапе Лиги чемпионов-2019/20.
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